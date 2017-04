Rad- und Grätzeltouren zu Wiens ehemaligen Bahnarealen

Am 21. April wird am Nordwestbahnhof gestartet, wo es neben Radtouren und historischen Spaziergängen – zB. mit Stadt Wien-Experten zu den Themen Stadtplanung und Regenwassermanagement – auch Besuche von innovativen Start-ups in der Nähe des Bahnhofareals geben wird.

Neu im Bahnareal-Tour-Programm: Fotoworkshops

Neu im Programm sind Fotoworkshops zum Thema Naturfotografie. Hobby-Fotografen wird dabei kostenlos Fachwissen zu den Breichen Pflanzen- und Insekten-Fotografie vermittelt, das sie mit ihren eigenen Kameras sofort vor Ort erproben können.

Seit 2012 werden die Touren angeboten. Man möchte auf diese Weise möglichst unkompliziert Experten-Infos über die städtische Entwicklung weitergeben.

Das bei den Wiener Stadtbewohnern beliebte Führungsprogramm dauert durchschnittlich rund zwei Stunden. Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung jedoch unter der Telefonnummer 01/319 82 00 erforderlich. Sollte die Tour aufgrund von Schlechtwetter abgesagt werden, gibt es diese Info rechtzeitig via Mail oder SMS.

(Red.)