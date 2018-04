Quer-Verkostungen beim Weinfrühling

Der Weinfrühling lockt zum Verkosten. - © Donau Niederösterreich/Andreas Hofer

Während am 27. April der Wagramer Lössfrühling mit Wein- und Regionserlebnissen beginnt, startet am letzten Aprilwochenende (28. und 29. April) der Weinfrühling Kremstal Kamptal Traisental in den Weinregionen an der niederösterreichischen Donau. Für Verkostungen sorgen am 5. bis 6. Mai die Wachauer Winzer und die Traditionsweingüter.