Qatar Airways – fliegen Sie mit der besten Airline der Welt

Willkommen an Bord

• 12 wöchentliche Flüge ab Wien mit dem A350-XWB oder B787 Dreamliner

• Verbindungen zu über 150 Destinationen weltweit (Naher Osten, Afrika, Asien, Australien und Neuseeland)

• eine der jüngsten Flotten weltweit mit einem Flugzeug-Durchschnittsalter von 5 Jahren

Ein Reiseerlebnis der Spitzenklasse

• Innovatives Entertainment-System mit über 4.000 Unterhaltungsoptionen

• Erstklassiger Service & Komfort an Bord

• Kostenfreie Sitzplatzreservierung

• 30kg Freigepäck in Economy- und 40kg in Business Class

Fesselnde Unterhaltung

• Oryx One, das innovative Unterhaltungs- und Kommunikationssystem

• intuitiv bedienbare Touchscreen-Fernbedienung

• bis zu 4.000 Unterhaltungsmöglichkeiten mit einer großen deutschsprachigen Auswahl

• Dual-Screen-System (Bildschirm und Handgerät) an Bord aller unserer Flugzeuge vom Typ A350, A380 und B787

• WLAN an Bord mit den ersten 15 Minuten gratis in beiden Kabinenklassen

• Geräumige Sitze mit großzügiger Beinfreiheit und persönlichem Freiraum

• Auf Langstreckenflügen: Amenity Kits mit Lippenbalsam, Zahnpflegeset, Schlafmaske, Socken und Ohrstöpsel

• 10,6 Zoll HD Bildschirm mit Touchscreen-System

• Anschluss für USB

• Verbesserte Bordküche mit der neuesten Generation von Dampfgarern

• große Auswahl an speziellen Mahlzeiten für besondere Ernährungsbedürfnisse

• Umfangreiche Auswahl an alkoholischen und antialkoholischen Getränken

• weltweit beste Business Class, ausgezeichnet von den Skytrax World Airline Awards 2017

• moderne Technologie in den Sitzen mit großzügigem Komfort und preisgekröntem Service von einen der weltbesten Kabinen-Crews

• Sitze, die sich in 180°-flache Betten umwandeln lassen

• Anschluss für USB, iPort und Audio

• 17 Zoll HD Bildschirm mit Touchscreen-System

• Amenity Kits mit hochwertigen Pflege- und Wohlfühlprodukten renommierter Marken und Designer

• extra-bequemen Schlafkleidung aus 100 % Baumwolle und den Hausschuhen von the White Company

• individueller Dining on Demand-Service, der köstliche À-la-carte Gerichte bietet

• Ein Gourmet-Erlebnis aus erlesenen Speisen abgerundet mit feinstem Porzellan und luxuriöses Tischgedeck werden Ihre Sinne verwöhnen

• Eine Auswahl an köstlichen Desserts