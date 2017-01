Puls4 lädt zur Super Bowl Party in die Marx Halle Wien

Rund 2.000 Football-Fans finden bei der Puls 4 Super Bowl Party in der marx Halle im 3. Bezirk Platz. Hier wird am 5. Februar der Super Bowl Abend 2ß17 in einem extra aufgebauten Stadion inklusive LED-Cube gefeiert. Serviert wird ein All You Can Eat & Drink-Buffet. Übertragen wird die Puls4

Neben dem Spiel sorgt ein eigens aufgebauter Actionbereich samt Fieldgoal und natürlich die spektakuläre Halbzeitpause.

€ 59,00 Ticketpreis (ALL YOU CAN EAT AND DRINK)

21:00 Uhr Einlass

MARX HALLE

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien