Psychotherapie per e-Card: Psychotherapeutische Ambulanz in Wien schreibt Erfolgsstory

In Gruppentherapien wird in Wien-Landstraße vor allem Menschen mit Depressionen oder Suchtkranken geholfen. - © pta Wien

Psychotherapien werden in Österreich noch hauptsächlich privat abgerechnet. Die “Psychotherapeutische Ambulanz” in Wien-Landstraße bietet seit rund drei Jahren Psychotherapie per e-Card an. Mehr als 1.700 Patienten konnte so in den Gruppensitzungen geholfen werden.