Prozessionsspinner: Noch immer keine Entwarnung in Wien

Der Eichenprozessionsspinner ist in Wien heuer besonders hartnäckig. Wegen den Raupen sind immer noch Teile des Praters gesperrt.

Seit Mitte Mai haben die Eichenprozessionsspinner in Wien heuer Saison. Wegen der giftigen Raupen wurde sogar erstmals ein Waldstück an der Prater Hauptallee großflächig abgesperrt. Erst in den nächsten Tagen sollen sie wieder freigegeben werden. Auch in Schönbrunn wurden im Schlosspark bis Ende Juni einige Wege abgesperrt.