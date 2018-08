Prozess um Kinderporno-Plattform "Elysium": Details über Treffen in Wien

In Deutschland steht derzeit ein 62-jähriger Mann aus Bayern vor Gericht. Auf der Kinderporno-Plattform "Elysium" soll er als Moderator tätig gewesen sein und auch Kinder sexuell missbraucht haben. Darunter auch Kinder aus Wien.

Wiener Vater missbrauchte eigene Kinder

Das sei nicht geplant gewesen und hätte nicht passieren dürfen, sagte der Mann. Er ließ durchblicken, dass er bereits vor mehr als 20 Jahren übergriffig geworden sei. Im Rahmen der Ermittlungen in dieser Causa war auch der Wiener Vater ausgeforscht worden, der seine beiden Kinder selbst missbraucht und an andere Pädophile weitergereicht hatte. Er wurde im vergangenen Mai in Wien rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt. Auch die Mutter der Kinder erhielt eine lange Haftstrafe.