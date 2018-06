Prozess um Auftragsmord an Ex-Frau: Beschuldigter Wiener wieder in U-Haft

Der beschuldigte Wiener bleibt bis zum nächsten Prozesstermin in Haft. - © APA

Jener 68-jährige Wiener , der den Mord an seiner Ex-Frau um 10.000 Euro in Auftrag gegeben haben soll, sitzt nun wieder in U-Haft. Mitte April gab es im Prozess kein Urteil, denn die Richter waren einstimmig der Meinung, dass der Wahrspruch der Geschworenen falsch sei. Wegen dringendem Tatverdacht bleibt der Mann nun bis zum nächsten Prozesstermin in Haft.