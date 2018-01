Prozess in Wien: Pyromane und Exhibitionist in Anstalt eingewiesen

Der Brandstifter und Exhibitionist wurde in eine Anstalt eingewiesen. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch wurde ein Pyromane und Exhibitionist am Wiener Landesgericht zu 18 Monaten unbedingter Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. “Das ist die beste Lösung für Sie, um Ihre langfristigen Ziele erreichen zu können”, meinte Richter Christoph Bauer – was auch der 27-Jährige einsah. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.