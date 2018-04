Proteste gegen umstrittenen “Hass Sänger” Bounty Killer in Wien angekündigt

Gegen das Konzert des "Hass-Sängers" formiert sich Protest. - © Pixabay.com (Sujet)

Der “Hass-Sänger” Bounty Killer wird am 3. Mai im Wiener Reigen auftreten. In London, Berlin und Belgien darf der Dancehall-DJ wegen seiner homophoben Texte nicht auftreten. In Deutschland laufen außerdem Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn. Auch gegen seinen Auftritt in Wien formiert sich Protest.