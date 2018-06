Protest gegen Quds-Marsch in Wien: Demo in Neubau am Samstag

Am Samstag wird gegen den Quds-Marsch in Wien demonstriert. - © APA (Symbolbild)

Am Samstag geht das Bündnis “Stop the Bomb” gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde, dem Republikanischem Club und den Grünen Gewerkschaft auf die Straße. Um 16.00 Uhr findet in Wien-Neubau die Kundgebung “Gemeinsam gegen Antosemitismu! #KeinQudsTag in Wien” statt.