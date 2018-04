Protest gegen Budgetkürzungen bei Justiz: 5.100 Unterschriften an Strache übergeben

Die Richtervereinigung übergab mehr als 5.100 Protestunterschriften. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Mehr als 5.100 Justiz-Mitarbeiter haben die Protestnote “Justiz wird totgespart – Rechtsstaat in Gefahr!” unterzeichnet. Die Richtervereinigung hat diese Unterschriften gegen die geplanten Budgetkürzungen im Justizbereich am Donnertag an Vizekanzler und Beamtenminister Heinz-Christian Strache übergeben.