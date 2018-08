Promi-Sohn in U-Bahnstation Karlsplatz attackiert und schwer verletzt: Urteile

Am Mittwoch mussten sich jene 19-Jährige vor Gericht verantworten, die einen Promi-Sohn nach einer rassistischen Beschimpfung in der U-Bahnstation Karlsplatz attackiert und krankenhausreif geprügelt haben. Sie fassten dafür Bewährungsstrafen von mehreren Monaten aus.

Weil sie den Sohn eines aus Funk und Fernsehen bekannten Prominenten krankenhausreif geprügelt haben, sind am Mittwoch zwei 19-jährige Burschen am Landesgericht zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die jungen Männer mit afrikanischen Wurzeln bekannten sich schuldig und gaben an, sie wären aufgrund einer vorangegangenen rassistischen Beschimpfung “ausgerastet”.