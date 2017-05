Projektmanager immer gefragter am österreichischen Arbeitsmarkt

Der Bedarf nach professionellen Projektmanagern wird hierzulande zwar immer größer, doch das Wissen rund um diesen Beruf ist noch stark ausbaufähig. Im Zuge einer Podiumsdiskussion widmete sich das Project Management Institute (PMI) Austria Chapter dieser Problematik.

Gemeinsam mit Johannes Kopf (Vorstand des AMS) und Ina Voegele (Director HR Talent Management and Recruiting bei Austrian Airlines) diskutierte Daniel Hendling (Präsident des PMI Austria Chapters) über den Status quo von Projektmanagement in Österreich, den unternehmensseitigen Bedarf nach professionellen Projektmanagern und präsentierte Details zur bevorstehenden österreichweiten Studie des PMI Austria Chapter.

Projektmanagement in Österreich

„Dass die Wichtigkeit von Projektmanagement in Österreich stark unterschätzt wird, spiegelt sich bereits darin wider, dass das Wissen über die Aufgaben eines Projektmanagers weitläufig hinterherhinkt“, so Daniel Hendling, Präsident des PMI Austria Chapters.

Vielfach werde der Manager eines Projektes mit den beteiligten Experten gleichgesetzt, so Hendling. Dabei müsse ein professioneller Projektmanager weniger inhaltliches Know-how vorweisen, sondern vielmehr eine Art Integrationsfigur „in der Mitte“ sein. Motivator, Kommunikator, Konfliktmanager, Unterstützer bei der Planung und Umsetzung – diese Synonyme zeichnen dieses Berufsbild aus.

Beruf mit Zukunft: Projektmanager

„Anders als viele andere Berufe wird jener eines professionellen Projektmanagers künftig nicht aussterben – im Gegenteil“, führt Hendling aus. Durch die Trends der letzten zehn Jahre, wie Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung, steigt die Nachfrage in Unternehmen nach Professionalisten, die sich mit komplexen und breitgefächerten Aufgaben beschäftigen müssen.

Deren Umsetzung erfordert Projektmanagement-Skills, so die Experten. „Kein Roboter kann die genannte ‚Integrationsfigur in der Mitte‘ ersetzen“, fasst der Präsident des PMI Austria Chapters zusammen. Zahlreiche Studien würden die künftige Wichtigkeit von Projektmanagement in Unternehmen beöegen. Das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter hat etwa erhoben, dass über 80 Prozent der befragten Führungskräfte davon überzeugt sind, dass künftig die Arbeit in Teams und Projekten weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Über 300 offene AMS-Stellen aktuell

Ina Voegele, Director HR Talent Management and Recruiting bei Austrian Airlines, berichtet, dass die Lufthansa-Group immer stärker zusammenwächst und Prozessorientierung dabei immer wichtiger ist. Projektmanagement spiele dabei eine sehr große Rolle. “Darüber hinaus wird eine Initiative gestartet werden, bei der Projektmanagement schon in der Lehrzeit forciert wird. Man muss das Thema noch greifbarer machen”, so Voegele.

Johannes Kopf (Vorstand des AMS) und Ina Voegele (Director HR Talent Management and Recruiting bei Austrian Airlines) diskutierten mit Daniel Hendling (Präsident des PMI Austria Chapters) über den Status quo von Projektmanagement. Bild: PMI-Austria-Chapter.

Johannes Kopf, Vorstand des AMS, erkennt zwei klare Tendenzen hinsichtlich der Nachfrage an Projektmanagern am Arbeitsmarkt: Einerseits stelle Projektmanagement einen eigenständigen Beruf dar, der stark nachgefragt ist. „Aktuell gibt es allein beim AMS über 300 offene Stellen, wo Projektmanager gesucht werden. Man darf hierbei nicht vergessen, dass auch viele Projektmanager-Positionen exklusiv über Headhunter vergeben werden. Die Gesamtzahl der verfügbaren Stellen ist also um ein Vielfaches größer“, so Kopf. Andererseits berichtet der AMS-Vorstand, dass Projektmanagement-Fähigkeiten in vielen Berufen über alle Branchen hinweg immer gefragter sind. Es gibt aktuell über 1000 offene Positionen, bei denen Projektmanagement-Skills gefordert sind und diese Fähigkeiten zur „Querschnittsmaterie“ werden.

Österreichweite Studie des PMI Austria Chapters

„Eine professionelle Projektmanagement-Ausbildung beginnt bereits im Jugendalter.

Deshalb wird das PMI Austria Chapter erheben, wie gut Österreichs junge Generation im Projektmanagement ausgebildet wird“, kündigt Hendling eine bevorstehende österreichweite Studie an. Nach wissenschaftlichen Kriterien wird eine umfassende Erhebung durchgeführt, die ermittelt, wie die Projektmanagement-Ausbildung an berufsbildenden höheren Schulen und Fachhochschulen bzw. Universitäten derzeit aussieht. „Die Studie wird noch im Sommer 2017 starten und voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen sein“.