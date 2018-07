Projekt Immobilien startet in Wien Penzing neues Konzept

Das Projekt Immobilien Wien hat bereits den Grundstein für dei Penzinger Parksuites in Penzing gelegt. Das Projekt, dass in der Freyenthurmgasse 9 verwirklicht wird, wurde von der HD Architektur ZT GmbH konzipiert und in Kooperation mit Kollitsch-Bau realisiert.

Wohnungen nahe Erholungsraum Wienerwald

Es entstehen im gesamten 2 Mehrfamilienhäuser und 34 Eigentumswohnungen. Die Wohnungen sind mit 2 bis 5 Zimmer ausgestattet und befinden sich sowohl in Stadtnähe, als auch in Wienerwaldnähe. Die Nähe zum Wald und das Angebot zahlreicher Parks in der Umgebung, soll den Erholungswert der Immobilien steigern. Die Dachgleichenfeier ist voraussichtlich für Ende Oktober 2018 geplant.

Die Projekt Immobilien Gruppe wurde in Nürnberg gegründet und hat sich auf die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen spezialisiert.

