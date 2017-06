Produkte von Häftlingen ab sofort im Online-“Jailshop – Handwerk, das sitzt”

Ab sofort können von Häftlingen hergestellte Produkte online gekauft werden. - © APA (Sujet)

Ab sofort können von Österreichs Häftlingen hergestellte Produkte über den “Jailshop – Handwerk, das sitzt” erworben werden. Am Freitag hat Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) das von ihm initiierte Projekt in der Justizanstalt Wien-Simmering vorgestellt. Der Strafvollzug benötige Reformen – “der Jailshop ist ein Teil davon”, so der Ressortchef.