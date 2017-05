Probleme bei der Rückreise aus dem Pfingsturlaub erwartet: Alle Staupunkte im Überblick

Besonders an den Grenzen wird zu Pfingsten Stau erwartet. - © APA (Sujet)

Der ÖAMTC erwartet aufgrund der Ferien in Bayern und Baden-Württemberg Verzögerungen bei der Rückreise aus dem Pfingsturlaub. “Hier liegt unser Augenmerk auf der Verkehrssituation an den Grenzübergängen”, so Stauberater Herbert Thaler am Mittwoch.