Preisvergleich: So viel kostet der Campingurlaub 2018 in Europa

Campingurlaube in Zelt und Wohnwagen werden immer beliebter. Das bestätigen sowohl die österreichischen Nächtigungszahlen, die mit mehr als 6,4 Millionen Übernachtungen den höchsten Wert seit 1992, wie auch die Zulassungszahlen für Reisemobile, die 2017 um 5,25 Prozent auf 26.230 Fahrzeuge gestiegen sind.

Mit einem durchschnittlichen Übernachtungspreis von 28,85 Euro in der Hauptsaison für zwei Personen inklusive Stellplatz und Strom befinden sich die österreichischen Campingplatzbetreiber im oberen Mittelfeld. Das hat eine Auswertung des internationalen Reiseportals www.camping.info, das mit 43 Millionen Seitenaufrufen und mehr als 22.700 eingetragenen Campingplätzen zu den führenden europäischen Informationsquellen für Campingurlaube gehört, ergeben.

“Berücksichtigt man das gute Preis-Leistungsverhältnis der Campingplätze in Österreich, dann fällt die Bewertung jedoch sehr positiv aus”, erklärt Camping.Info-Betreiber Maximilian Möhrle. “Viele Campingplatzbetreiber investieren seit Jahren in Komfortverbesserungen und in den Ausbau der Angebote. Nicht umsonst befinden sich 20 Campingplätze aus Österreich in unserer Top-100-Auswertung der beliebtesten europäischen Campingplätze. Und mit Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer kommt auch Europas Nummer eins aus Österreich”.

Am teuersten sind Campingurlaube in der Schweiz (36,06 Euro) und Italien (35,63 Euro) gefolgt von den Ländern Kroatien (33,39 Euro), Spanien (31,75 Euro) sowie Dänemark (29,14 Euro). Weniger als 15 Euro kostet eine Nacht in den Ländern Rumänien, Bulgarien, Mazedonien und Weißrussland. “Allerdings sollten Campingurlauber in diesen Ländern auch einen dementsprechenden Komfortverlust einberechnen”, rät Campingexperte Möhrle.

Campingplatz-Preisvergleich für Europa

Eine Campingnacht für zwei Erwachsene, inklusive Stellplatz, Strom und Ortstaxe:

36,06 Euro Schweiz

35,63 Euro Italien

33,39 Euro Kroatien

31,75 Euro Spanien

29,14 Euro Dänemark

28,85 Euro Österreich

28,00 Euro Russland

26,88 Euro Malta

26,22 Euro Slowenien

25,47 Euro Norwegen

25,24 Euro Großbritannien

24,48 Euro Frankreich

24,28 Euro Griechenland

24,07 Euro Schweden

23,52 Euro Finnland

23,45 Euro Irland

23,42 Euro Deutschland

23,15 Euro Niederlande

23,11 Euro Luxemburg

22,68 Euro Island

20,78 Euro Belgien

19,84 Euro Ungarn

19,00 Euro Bosnien-Herzegowina

18,56 Euro Litauen

17,53 Euro Estland

17,38 Euro Portugal

16,74 Euro Serbien

16,42 Euro Tschechien

16,30 Euro Lettland

15,74 Euro Montenegro

15,59 Euro Polen

14,74 Euro Rumänien

13,83 Euro Bulgarien

13,47 Euro Mazedonien

12,63 Euro Weißrussland

Top 3 Campingplätze in Österreich laut Camping.Info Top 100 Award:

1. Camping Grubhof / St. Martin bei Lofer / Salzburg / Europa Nr. 1

2. Camping Murinsel / Großlobming / Steiermark / Europa Nr. 20

3. Komfort-Campingpark Burgstaller / Döbriach am Millstätter See / Kärnten / Europa Nr. 22

Alle europäischen Top 100 Campingplätze: www.camping.info/award