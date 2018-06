Preis für die schönsten Schanigärten und besten Freizeitangebote in Wien verliehen

Es wurden auch heuer die Preise für die schönsten Schanigärten in Wien durch den "Goldenen Schani" verliehen. - © WK Wien/Florian Wieser

Die lauen Sommerabende laden ein, sich in einen der wunderschönen Schanigärten in Wien zu setzten und gemütlich den Abend ausklingen zu lassen. Nun wurde der Preis “Goldender Schani” von der Wirtschaftskammer Wien für den schönsten Schanigarten verliehen. Das Freizeit- und Kulturangebot in Wien wurde mit dem “Goldenen Jetti” belohnt.