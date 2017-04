Präsidium der Wiener SPÖ: Wehsely-Nachfolger Meidlinger von Nominierung überrascht

Seine Nominierung sieht der Floridsdorfer Meidlinger jedoch nicht als Signal an die Flächenbezirke: “Ich kandidiere als FSG-Vorsitzender, nicht aufgrund meines Wohnbezirkes”.

SPÖ-Präsidiums-Nominierung für Meidlinger “überraschend”

Dass er als einer der fünf Stellvertreter von Parteichef Michael Häupl aufgestellt wurde, sei “überraschend” für ihn gewesen. Häupl habe jedoch ein Vorgespräch mit ihm geführt. Zur Debatte um die Nachfolge von Michael Häupl bzw. zu einem Wunschkandidaten der Gewerkschaft wollte er sich nicht äußern. “Jetzt ist es ein Kandidat Michael Häupl, der am Parteitag kandidiert”, meinte er. Er halte außerdem “viel davon, das im Wohnzimmer und nicht am Balkon zu besprechen”. “Ich denke, dass die personellen Fragen jetzt einmal geklärt sind”, sagte Meidlinger, der auch in der parteiinternen Anti-Streit-Arbeitsgruppe sitzt. Jetzt gehe es um die Nationalratswahl. “Da muss Wien einen guten Beitrag leisten.”

Parteitag am 29. April

Das Präsidium der Wiener SPÖ wird – wie auch die restlichen Mitglieder des Vorstands – beim Parteitag am 29. April gewählt. Am gestrigen Montag wurde in der Wahlkommission die Kandidatenliste finalisiert. Damit steht seit gestern auch fest, dass es keinen Gegenkandidaten zu Parteichef Häupl geben wird.

(APA/Red.)