Die alte portugiesische Hafenstadt Porto bietet den Schauplatz, an dem sich der Amerikaner Jake (Anton Yelchin) und die Französin Mati (Lucie Lucas) als Fremde begegnen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, der eine einzige gemeinsame Nacht folgt, in der allerdings die Zeit still zu stehen scheint.

So kurz die Beziehung der beiden scheint, trägt sie das Paar doch durch sein Leben. Die Verbindung samt der glücklichen und leidvollen Erinnerungen wird sie für ewig begleiten. "Porto" ist der erste Spielfilm des Dokufilmers Gabe Klinger, der dafür Nachwuchsstar Anton Yelchin ("Star Trek") vor die Kamera bekam, der im Vorjahr bei einem Unfall ums Leben kam.