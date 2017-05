Popzirkus 2017 in der Arena: Mit Olympique, Clueso und Joris

Im Sommer 2017 startet erstmals der Ö3 Popzirkus in der Arena Wien. Und die Acts für die Premiere können sich durchaus sehen lassen:

Nach einem Auftritt vor 13.000 Fans in Berlin gab Clueso im Herbst 2015 den Abschied von seiner Band bekannt und vermeldete, eine Pause einlegen zu wollen. Mit neuer Single, neuem Album und einer ausgedehnten Clubtour hat er sich aber mittlerweile zurückgemeldet – alles unter der Maxime „Neuanfang“. Sein gleich-namiges siebtes Studioalbum ist zwar tatsächlich anders, aber dennoch unverkennbar Clueso. Der Sound ist etwas schmutzig und spontan und kehrt teilweise zu seinen HipHop-Wurzeln zurück. Gospel, Chor und Bläser – ein Album wie eine Jukebox. Und wer Clueso im Februar im restlos ausverkauften WUK erlebt hat, weiß, dass dem auch die Live-Umsetzung in nichts nachsteht.

Popzirkus in Wien: Weitere Acts

Gleiches gilt auch für seinen Landsmann Joris, der Musik schreibt, die trotz deutscher Texte ziemlich international daherkommt. Anspruchsvolle Melodien, gesungen von einer ausdrucksstarken Stimme, die direkt ins Herz geht. Auf seinem goldprämierten Debütalbum „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ (2015) hat er entgegen der heutigen digitalen Welt komplett auf analogen Sound gesetzt und eine sehr erdige und roughe Atmosphäre erschaffen, nicht zuletzt mit seiner Platin-Single „Herz Über Kopf“.

Mitsingtaugliche Ohrwürmer gelingen auch der heimischen Fornation Olympique. Mit jedem Output – egal ob Song oder dazugehöriges Video – versuchen die Salzburger seit jeher, Grenzen zu durchbrechen. „Crystal Palace“ (2014), das Debütalbum brachte ihnen in Österreich und auch außerhalb eine Fanschar ein. Durch einen bewussten Schritt zurück einen Schritt nach vorne zu machen, das haben sich Olympique zum Ziel gemacht. Sie sind zeitgemäß und gleichzeitig zeitlos mit Anleihen aus den großen Epochen der Rockmusik, klingen aber frisch und eigenständig wie kaum eine andere Band. Und das wird sich auch auf dem für 2017 angesagten neuen Album wohl nicht ändern.

In diesem Sinne: Mitfeiern beim Popzirkus 2017, am 05. August in der Arena Wien. Tickets gibt es hier.