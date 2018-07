Pop-Ikone Paul McCartney gibt Konzert in Wiener Stadthalle

Ein Ex-Beatle zu Gast in Wien: Paul McCartney gibt sich Anfang Dezember mit neuem Album im Gepäck in der Wiener Stadthalle die Ehre. Der Vorverkauf für das Konzert startet kommenden Freitag.

Ex-Beatle Paul McCartney beehrt Ende des Jahres die Bundeshauptstadt: Am 5. Dezember gastiert die 76-jährige Pop-Ikone laut oeticket und der Künstler-Website www.paulmccartney.com im Rahmen der “Freshen Up Tour 2018” in der Stadthalle, um sein neues Studioalbum “Egypt Station”, das am 7. September erscheinen wird, zu präsentieren.