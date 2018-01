Poolinale Nights im Filmcasino: Neue Musikfilm-Reihe startet mit Grace Jones-Portrait

Ab Jänner 2018 werden in Kooperation mit dem Poolinale Music Film Festival Vienna in regelmäßigen Poolinale Nights ausgewählte Musikfilme im Filmcasino in Wien präsentiert. In bester Tradition dieses Festivals wird das Poolinale-Team die Abende den Anlässen entsprechend verzieren und mitgestalten. Im Vorprogramm der ausgewählten Filme gibt es jeweils einen ausgewählten Kurzfilm, Videoclip oder eine Live-Performance.

Der Eröffnungsfilm am 24. Jänner 2018 ist der unvergleichlichen Künstlerin Grace Jones gewidmet.

Poolinale Nights im Filmcasino werden mit Grace Jones-Portrait eröffnet

Zum Inhalt: “Grace Jones: Bloodlight and Bami” ist einerseits ein Konzertfilm und kommt andererseits der Sängerin bei Reisen in ihre Heimat oder während ihrer Tourneen sehr nahe. Höhepunkte des Films sind allerdings jene Szenen, in denen die Urmutter aller Queer- und Transgender-Ästhetiken in surrealen Outfits herrisch über die Bühne stolziert und im Stroboskopgewitter den Taktstock schwingt: “Slave to the Rhythm!”

Grace Jones performt im Stil einer Amazone und tauscht dabei spielerisch eine Persona gegen eine andere. Kaum ein Popstar erscheint derart schillernd und gleichermaßen faszinierend wie die in Jamaika geborene Sängerin. Sophie Fiennes (“The Pervert Guide to Cinema“”) verzichtet in ihrem über einen Zeitraum von zehn Jahren gedrehten Film auf Archivmaterial und Talking Heads.

“Grace Jones: Bloodlight and Bami” im Filmcasino

24. Jänner 2018 um 20.30 Uhr

Sophie Fiennes | GB/IRL 2017 | 115 min | OmU

Mit Grace Jones, Jean-Paul Goude, Sly & Robbie u.a.

>> Ticket-Infos zur 1. Poolinale Night finden Sie auf der FB-Eventseite