“Polnischer Justin Bieber”: Festnahme eines Internet-Millionärs wegen Betrugs

Wegen Betrugs gesuchter Internet-Millionär in Wien festgenommen - © APA (Sujet)

Für einen Internet-Millionär aus Polen, der wegen schweren Betrugs per europäischem Haftbefehl gesucht wurde, klickten am 24. Dezember in Wien nahe dem Christkindlmarkt die Handschellen. Das hat das Bundeskriminalamt (BK) am Dienstag bekanntgegeben.