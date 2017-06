Polizisten rochen bei Planquadrat in Favoriten Marihuana: Zwei Festnahmen

Eine Kontrolle der Wiener Polizei gemeinsam mit der Baupolizei hat am Dienstag zum Fund von Drogen in einer Wohnung in Favoriten geführt. Die Beamten wollten eigentlich überprüfen, ob es in dem Gebäude in der Erlachgasse bauliche Mängel gibt, erläuterte Pressesprecherin Irina Steirer.

Festnahmen in Favoriten

Wegen Marihuana-Geruchs im Stiegenhaus wurde jedoch der Inhalt einer Wohnung genauer unter die Lupe genommen. Ein 20- und ein 23-Jähriger öffneten den Beamten, diese fanden insgesamt rund 900 Gramm Cannabiskraut und ein Säckchen mit Kokain. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts auf Suchtgifthandel festgenommen.

(apa/red)