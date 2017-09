Polizisten retteten 91-Jähriger in Wien-Leopoldstadt das Leben

Die 91-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Ihr Zustand ist stabil. - © APA/HERBERT NEUBAUER

Eine 91-jährige Frau erlitt am Abend des 13. Septembers in der Rotensterngasse in Wien-Leopoldstadt einen Herzinfarkt. Polizisten konnten der Frau mit Herz-Druck-Massage und Defibrillator das Leben retten.