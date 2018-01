Polizisten retten ausgesetzte Katze nahe der Jubiläumswarte in Wien-Ottakring

Inspektor Sebastian P. (l.) und Inspektor Gregor K. entdeckten und retteten diese Katze - © LPD Wien

Am Donnerstag wurden zwei Wiener Polizisten, die sich in Ottakring gerade auf Streife befanden, unverhofft zu Tierrettern. Gegen 10:30 Uhr entdeckten die beiden Beamten der Polizeiinspektion Linzer Straße in einem Waldstück in der Nähe der Jubiläumswarte einen dort abgestellten Korb.