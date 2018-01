Polizisten retten 63-Jährigen in Wien-Favoriten

Als die Wiener Polizisten gegen 2 Uhr Früh in der Hofherrgasse eintrafen, lag der 63-Jährige bereits reglos am Boden. Die Beamten starteten unverzüglich mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte machten die Polizisten Gebrauch vom Defibrillator und führten eine Herz-Druck-Massage durch. Der Mann wurde mit Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht. Durch die lebenserhaltenden Maßnahmen befindet sich der 63-Jährige mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, so die Wiener Polizei am Sonntag via Aussendung.

