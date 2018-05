Polizisten retten 55-Jähriger in Wien-Favoriten das Leben

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten am 15. Mai 2018 um 12.30 Uhr mittels Erste-Hilfe Maßnahmen das Leben einer 55-jährigen Frau retten. Beim Eintreffen der Beamten am Bergtaidingweg lag die Frau bereits reglos am Boden.

Lebensrettung in Wien-Favoriten

Die Polizisten starteten unverzüglich eine Herz-Druck-Massage und aktivierten den Defibrillator. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen weitergeführt. Die 55-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand ist mittlerweile stabil.