Polizisten reanimierten 63-Jährigen in Wien-Favoriten

Am 26. November um 17:00 Uhr wurde ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse zu einem Einsatz am Fliederhof gerufen, weil dort ein Mann auf offener Straße zusammengebrochen war. Passanten hatten die Polizei verständigt und gemeinsam mit den kurz danach eintreffenden Polizisten Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Von den Beamten wurde ein Defibrillator, der in jedem Polizeiauto mitgeführt wird, zum Einsatz gebracht. Der 63-Jährige konnte in weiterer Folge von einem Notarzt sowie einem Rettungsteam der Wiener Berufsrettung stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.