Polizisten reanimieren 44-Jährigen in Wien-Favoriten

Am 21. August wurden vier Wiener Polizeibeamte in Favoriten zu Lebensrettern: Mittels Herz-Druck-Massage konnten sie einen Mann erfolgreich reanimieren.

“Julius 3 und Julius 7 –fahren sie einsatzmäßig in die Inzersdorfer Straße –DEFI-Einsatz”. Mit diesem Funkspruch begann am 21. August 2018 gegen 11.15 Uhr eine erfolgreiche Reanimation in Wien-Favoriten. Ein 44-jähriger Mann sackte plötzlich zusammen und hatte keine Vitalfunktionen mehr.