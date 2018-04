Polizisten attackiert und gegen Festnahme gewehrt: Zwei Einsätze in Wien-Floridsdorf

Die beiden aggressiven Männer wehrten sich gegen die Festnahme. - © APA/BARBARA GINDL

Zweimal musste die Polizei am 23. April in Wien Floridsdorf ausrücken, um aggressive Männer festzunehmen. Der erste Vorfall ereignete sich in der Kantnergasse, wo eine Frau mit einem Bekannten in Streit geraten war. Das zweite Mal wurden die Beamten im Rahmen eines Verkehrsschwerpunkts auf einen randalierenden Mann aufmerksam.