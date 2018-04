Polizist verpasste Randalierer Faustschlag: Prozess wurde erneut vertagt

Der Prozess gegen einen Wiener Polizisten, der einem Randalierer bei dessen Festnahme in der Innenstadt einen Faustschlag verpasst haben soll, ist am Donnerstag erneut vertagt worden. Das angebliche Opfer, das als Zeuge aussagen hätte sollen, konnte von der Polizei erneut nicht vorgeführt werden.

Polizist schlug Randalierer im Wiener Bermudadreieck: Prozess vertagt

Der Mann soll am 15. Juli 2017 zunächst Polizisten am Lugeck im Zuge einer Ausweiskontrolle beschimpft haben. Bei der folgenden Amtshandlung soll ihm der Angeklagte die Faust Richtung Auge geschlagen haben, was einen Haarriss der Augenhöhle, eine Platzwunde sowie einen verschobenen Nasenbeinbruch zur Folge hatte. Die Anklage lautet auf Körperverletzung.

(APA/Red)