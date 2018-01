Gegen 16 Uhr bemerkten die Polizisten den Drogenkonsum zweier Männer in der Kirchengasse. Als die Beamten diese ansprachen, versuchten beide zu flüchten bzw. wurde Gewalt gegen die Polizei angewendet. Ein 22-Jähriger konnte schließlich dennoch angehalten werden. Er verletzte hierbei einen Beamten an der Hand sowie am Knie. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.