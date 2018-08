Polizeischwerpunktaktion in Wien-Favoriten: 200 Gramm Marihuana sichergestellt

Am Donnerstagnachmittag wurden Polizeibeamte bei einer Schwerpunktaktion auf zwei Verdächtige aufmerksam. Bei der Kontrolle konnten 200 Gramm Marihianakraut und 2.130 Euro sichergestellt werden.

Gegen 14.20 Uhr wurden die Polizeibeamten im Zuge einer Schwerpunkaktion in der Laimäckergasse in Wien-Favoriten auf zwei Männer aufmerksam. Ein Mann saß in einem geparkten Auto, während der andere daneben stand. Nachdem die Beamten Marihuana-Geruch wahrnehmen konnten, wurden die beiden kontrolliert und das Fahrzeug durchsucht.