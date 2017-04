Polizeihund stöberte mutmaßlichen Einbrecher im Wiener Donaukanal auf

"Argos" stellte den mutmaßlichen Einbrecher im Wiener Donaukanal - © LPD Wien / APA (Sujet)

Mittwochnacht kurz vor 22 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Wohnhauses in der Paracelsusgasse in Wien-Landstraße, wie jemand im Innenhof in Fenster hineinleuchtete. Als der Lichtsensor ausgelöst wurde, versteckte sich dieser Mann zunächst auf einem Baugerüst.