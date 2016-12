Polizeihund erschnüffelte Einbrecher in Versteck auf Dachboden in Wien-Penzing

Einer aufmerksamen Spaziergängerin ist es zu verdanken, dass am Montag zwei Einbrecher direkt am Tatort in der Knödelhüttenstraße in Wien-Penzing festgenommen worden sind. Das Duo durchsuchte gerade mit Taschenlampen ein Einfamilienhaus und zog durch die Lichtkegel die Aufmerksamkeit der Frau auf sich. Die Polizei stellte die zwei Verdächtigen am Dachboden, samt Einbruchswerkzeug und Diebesgut.

Einbrecher verschanzten sich in Penzing am Dachboden