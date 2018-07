Polizeihund erschnüffelte Cannabis in Wiener Neustädter Wohnung: Dealer festgenommen

Ein 20-Jähriger soll in den vergangenen Jahren mit Cannabis gedealt haben. Polizeihund "Ombre vom Kistenstein" erschnüffelte in der Wohnung des mutmaßlichen Dealers unter anderem zwei Kilo der Drogen.

In Wiener Neustadt ist ein 20-Jähriger als mutmaßlicher Drogendealer festgenommen worden. Er gab laut Landespolizeidirektion Niederösterreich zu, in den vergangenen sechs Monaten etwa zwölf Kilo Cannabiskraut verkauft zu haben. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.