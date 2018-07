Polizeiheli-Einsatz in Wien-Simmering: Fahndung nach Motorraddieben

In einem Kastenwagen in Wien-Simmering wurde eingestohlenes Motorrad gefunden.

In einem Kastenwagen in Wien-Simmering wurde eingestohlenes Motorrad gefunden. ©LPD Wien

In Wien-Simmering bemerkten Polizisten in der Nacht auf Mittwoch drei Personen bei einem Kastenwagen auf einem Betriebsparkplatz. Als sich die Zivilbeamten näherten, rannten sie davon. In dem Fahrzeug befand sich ein gestohlenes Motorrad. Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Gegen 3 Uhr Früh kam es auf dem Betriebsparkplatz in der Gadnergasse zu dem Einsatz. Das Motorrad, das sich in dem Kastenwagen befand, war kurz zuvor in der Lorystraße gestohlen worden. Nach kurzer Verfolgung konnte einer der Tatverdächtigen angehalten und festgenommen werden. Um nach einem weiteren Flüchtligen zu fahnden, kam ein Polizeihelikopter zum Einsatz. Die Suche verlief allerdings negativ. Der festgenommene 43-Jährige befindet sich in Haft. Die Ermittlungen laufen.