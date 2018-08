Polizeibilanz zum Neustifter Kirtag in Wien: Mehrere Anzeigen

Am vergangenen Wochenende fand erneut das Traditionsfest in Wien, der Neustifter Kirtag, statt. Nach einigen Anzeigen, zieht die Polizei nun Bilanz über die Vorkommnisse der Veranstaltung.

Die Polizei beschrieb die Lage am Neustifter Kirtag in Wien als ruhig, im Vergleich zu den letzten Jahren. Dies war unter anderem einem neuen Verkehskonzept, dass eine Zusammenarbeit mit den Wiener Linien und den Veranstaltern betraf, zu verdanken. Dieses Konzept trug zu einem verbesserten Crowd Management bei. Es konnten so die Vorfälle, die beim Besucherabstrom vorkommen, reduziert werden.