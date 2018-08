Polizei stoppt Raser mit 151 km/h in Wien-Landstraße

Am Sonntag konnte die Polizei einen Raser nach kurzer Verfolgungsjagd in Wien-Landstraße stoppen. Der 27-Jährige war zuvor auf der A4 mit 151 km/h unterwegs.

Beamte der Landesverkehrsabteilung bemerkten am Sonntag gegen 22.50 Uhr im Zuge der Verkehrsstreife einen Pkw-Lenker, der auf der Donauufer-Autobahn (A22) mit massiv überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Polizisten nahmen zum Zwecke der Anhaltung die Verfolgung des BMW auf.

Im Zuge dieser Nachfahrt dokumentierten sie diverse Geschwindigkeitsübertretungen, wobei die höchste Überschreitung auf der A4 gemessen wurde und die Fahrgeschwindigkeit 151 km/h statt der erlaubten 80 km/h betrug. Darüber hinaus fuhr der Angezeigte die gesamte Fahrt hindurch in besonders rücksichtsloser Weise, so wurden von ihm diverse Sperrlinien überfahren, Fahrstreifenwechsel nicht angezeigt und der erforderliche Sicherheitsabstand erheblich unterschritten.

In der Erdbergstraße in Wien-Landstraße gelang schließlich die Anhaltung des Pkw. Dem 27-jährigen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen.