Ein 14-Jähriger raste in einem gestohlenen Pkw der Polizei davon - © APA (Sujet)

Kurze Verfolgungsjagd mit gestohlenem Wagen: Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen gestohlenen Audi gestoppt, mit dem ein Quartett Jugendlicher in Ottakring unterwegs war. Am Steuer saß ein gerade einmal 14-Jähriger.