Polizei nahm mutmaßlichen Räuber in Wien-Meidling fest

Die Wiener Polizei konnte gestern einen mutmaßlichen Räuber in Wien-Meidling festnehmen. Der Mann soll einem Bekannten den Rucksack gewaltsam geraubt haben.

Zwei Bekannte (37, 42) trafen sich am Sonntag gegen 19 Uhr in einer Bushaltestelle in der Wienerbergstraße in Wien-Meidling. Als der 37-Jährige sein Handy aus seiner Hosentasche nahm um zu telefonieren schlug der 42-Jährige mehrmals auf ihn ein. Plötzlich zückte er ein Messer und bedrohte sein Opfer damit.