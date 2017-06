Polizei löste illegale Rave-Party mit 300 Besuchern in NÖ auf

300 Personen nahmen an der Rave Party teil. - © Pixabay/Sujet

Die Polizei hat am Donnerstag in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) eine illegale Rave-Party mit rund 300 Teilnehmern in einer Schottergrube beendet. Ein Jäger hatte zu Fronleichnam gegen 6.30 Uhr Anzeige erstattet.