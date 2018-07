Australier wollte mit Botschafts-Mitarbeiter sprechen und zündete Müllcontainer in Wien-Wieden an

Am Mittwoch musste die Polizei eine brennende Altpapiertonne löschen, die ein 31-jähriger Australier zuvor in Brand gesetzt hatte.

Am 11. Juli 2018 gegen 08:15 Uhr wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Maragareten in die Gußhausstraße wegen einer brennenden Mülltonne gerufen. Ein 52-jähriger Zeuge konnte beobachten, wie ein männlicher Tatverdächtiger (31) eine Altpapiertonne in Brand gesetzt hatte und brennendes Papier in die Tonne warf.