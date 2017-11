Polizei gibt Tipps: So schützen Sie sich vor Dämmerungseinbrüchen

Die Polizei gibt Tipps zum Thema Dämmerungseinbrüche. - © APA

Von November bis Mitte Februar ist die Rate der Dämmerungseinbrüche am höchsten. Der österreichische Versicherungsverband (VVO), das Bundeskriminalamt und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) gaben am Mittwoch Tipps, wie man sich vor Einbrüchen am besten schützt.