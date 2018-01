Polizei bittet um Hinweise zu Juwelierraub in Wien-Ottakring

Nachdem eine Fahndung bislang erfolglos blieb und es zu keinen Hinweisen kam, ruft die Polizei Wien erneut dazu auf, Hinweise zum unbekannten Täter abzugeben. Wie bereits berichtet kam es am 13. Dezember 2017 um 17:00 Uhr zu einem Raub in der Brunnengasse, wobei ein unbekannter Täter zwei Mitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte. Anschließend flüchtete der Beschuldigte mit der Beute von mehreren Ringen in Richtung Gaullachergasse. Es konnten Fotos einer Überwachungskamera gesichert werden.

Kein Hinweis auf den Täter

Beim Täter handelt es sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann, ca. 180 cm groß mit normaler Statur und schwarzen Haaren. Beim Überfall sprach der Täter Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Wiener Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-33800.