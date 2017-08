Polin (26) am Strand von Rimini von vier Männern vergewaltigt

Am Strand von Rimini in Italien wurde das Paar aus Polen von vier Unbekannten attackiert, ausgeraubt und niedergschlagen. Die Frau soll Medienberichten zufolge wiederholt vergewaltigt worden sein, während ihr Ehemann bewusstlos geschlagen wurde. Passanten sollen das Paar am Strand aufgefunden haben.

Wie eine Sprecherin der polnischen Staatsanwaltschaft bekanntgab, werden Polizeiexperten und ein polnischer Staatsanwalt am Dienstag nach Rimini reisen. Die Polen würden die italienischen Ermittler unterstützen und Beweismaterial für ihre eigenen Ermittlungen wsammeln, sagte die Sprecherin Magdalena Sowa. Die Vergewaltigte befindet sich weiterhin im Krankenhaus.

(Red.)