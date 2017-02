Pöltl mit Raptors gegen Nets erfolgreich

Auch der Wiener Center Jakob Pöltl kam für 7:20 Minuten zu seinem 27. Einsatz in der amerikanischen Basketballliga.

Toronto Raptors bezwang NBA-Schlusslicht Brooklyn Nets

Das abgeschlagene Schlusslicht aus New York (Bilanz 9:42) musste die neunte Niederlage hintereinander bzw. die zwölfte in Serie vor eigenem Publikum im Barclays Center hinnehmen. Die Kanadier hatten sich nach zuvor ausgeglichenem Spielverlauf kurz vor der Pause erstmals abgesetzt. Ein 17:4-Run brachte ihnen eine 55:43-Halbzeitführung. Pöltl wurde 1:14 Minuten vor Ende des dritten Viertels beim Stand von 75:62 für die Raptors eingewechselt. Der einzige Wurf des 21-jährigen Centers verfehlte sein Ziel. Bei noch 5:54 Minuten auf der Uhr im Schlussabschnitt musste der Wiener wieder Platz für Forward DeMarre Carroll machen. Der litauische Center Jonas Valanciunas war mit 22 Punkten erfolgreichster Scorer der Kanadier, die alle vier Aufeinandertreffen mit den Nets im laufenden Spieljahr gewonnen haben. Point-Guard Kyle Lowry verzeichnete mit 15 Punkten und je elf Rebounds sowie Assists sein erstes Triple-Double der Saison. Bereits in der Nacht auf Dienstag empfangen die Raptors die Los Angeles Clippers.

(APA/Red.)